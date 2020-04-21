Домочадцам заражённых короновирусом москвичей разрешили походы в магазин

Москвичи, проживающие вместе с заразившимися коронавирусом, смогут с 22 апреля выходить из дома, чтобы дойти до ближайшего магазина, вынести мусор или выгулять питомца. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Уточняется, что проживающие вместе с заболевшими должны соблюдать режим, аналогичный тому, который применяется к людям с коронавирусом. Однако им разрешается выходить из дома для обращения за экстренной медицинской помощью, при необходимости дойти до ближайшего магазина, выгулять питомца, выбросить мусор,
Ранее NEWS.ru писал об указе Собянина, согласно которому власти Москвы с 22 апреля будут отслеживать геолокацию не только инфицированных коронавирусом, но и людей с симптомами ОРВИ без подтверждённого диагноза.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,48 млн человек, погибли 170,73 тысячи, выздоровели 654,5 тысячи.
В России на 21 апреля общее число инфицированных достигло 52 763, умерли 456, выздоровели 3873.
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