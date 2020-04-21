Общество

Домочадцам заражённых короновирусом москвичей разрешили походы в магазин

15:15, 21 апреля 2020 227
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичи, проживающие вместе с заразившимися коронавирусом, смогут с 22 апреля выходить из дома, чтобы дойти до ближайшего магазина, вынести мусор или выгулять питомца. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Уточняется, что проживающие вместе с заболевшими должны соблюдать режим, аналогичный тому, который применяется к людям с коронавирусом. Однако им разрешается выходить из дома для обращения за экстренной медицинской помощью, при необходимости дойти до ближайшего магазина, выгулять питомца, выбросить мусор, говорится в сообщении на сайте градоначальника.

Ранее NEWS.ru писал об указе Собянина, согласно которому власти Москвы с 22 апреля будут отслеживать геолокацию не только инфицированных коронавирусом, но и людей с симптомами ОРВИ без подтверждённого диагноза.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,48 млн человек, погибли 170,73 тысячи, выздоровели 654,5 тысячи.

В России на 21 апреля общее число инфицированных достигло 52 763, умерли 456, выздоровели 3873.

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