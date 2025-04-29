В Советском Союзе кола была в дефиците, но находчивые хозяйки готовили свою — вкусную, ароматную и даже полезную! Этот домашний напиток был частым гостем на праздничных столах и до сих пор вызывает ностальгию у тех, кто его пробовал.
Ингредиенты
-
Вода — 1 л
-
Сахар — 5 ст. л.
-
Лимонный сок — 2 ст. л.
-
Ванилин — щепотка
-
Корица — на кончике ножа
-
Сушеная мята, душица или зверобой — по 1 ч. л. (на выбор)
Приготовление:
-
В кастрюле растопите сахар на слабом огне до легкого карамельного цвета, аккуратно влейте немного воды (осторожно — будет пузыриться).
-
Добавьте оставшуюся воду, лимонный сок, корицу, ванилин и сухие травы. Доведите до кипения и варите на медленном огне 5–7 минут.
-
Остудите напиток и процедите через сито или марлю.
-
Подавайте охлажденным, по желанию добавьте газированной воды и кубики льда. Можно украсить кружочком лимона.
Напиток хранится в холодильнике до двух дней. Получается ароматным, освежающим и полностью натуральным — без красителей и консервантов.
Ранее также сообщалось о рецепте сливочного пива из вселенной Гарри Поттера. Хотите почувствовать себя учеником Хогвартса? Приготовьте безалкогольный вариант этого напитка дома.