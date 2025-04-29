Домашняя кола по рецепту бабушки: так готовили в СССР. Вкусно и полезно

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В Советском Союзе кола была в дефиците, но находчивые хозяйки готовили свою — вкусную, ароматную и даже полезную! Этот домашний напиток был частым гостем на праздничных столах и до сих пор вызывает ностальгию у тех, кто его пробовал.

Ингредиенты

Вода — 1 л

Сахар — 5 ст. л.

Лимонный сок — 2 ст. л.

Ванилин — щепотка

Корица — на кончике ножа

Сушеная мята, душица или зверобой — по 1 ч. л. (на выбор)

Приготовление:

В кастрюле растопите сахар на слабом огне до легкого карамельного цвета, аккуратно влейте немного воды (осторожно — будет пузыриться). Добавьте оставшуюся воду, лимонный сок, корицу, ванилин и сухие травы. Доведите до кипения и варите на медленном огне 5–7 минут. Остудите напиток и процедите через сито или марлю. Подавайте охлажденным, по желанию добавьте газированной воды и кубики льда. Можно украсить кружочком лимона.

Напиток хранится в холодильнике до двух дней. Получается ароматным, освежающим и полностью натуральным — без красителей и консервантов.

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