Домашний интернет в России подорожает в 2023 году «Известия»: домашний интернет в России подорожает на 10–15%

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Домашний интернет и телевидение в России в 2023 году может подорожать на 10–15% пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков агентства TelecomDaily. Отмечается, что причиной увеличения стоимости услуг станет увеличение рост цен на телекоммуникационное оборудование. По мнению экспертов, еще одной причиной стало колебание курсов валют.

Тарифы на домашний интернет и платное телевидение в РФ в 2023 году могут вырасти более чем на 10%. Среди факторов роста они назвали дефицит телекоммуникационного оборудования, рост инфляции, колебание курсов валют, ухудшение общеэкономической ситуации, — сказано в публикации.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что компании неоткуда брать новых клиентов, а единственный способ сохранить доход — повысить стоимость тарифов.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) ранее направила письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложила новую схему предустановки отечественного ПО на гаджеты. Речь идет об устройствах. ввезенных по параллельному импорту. Организация предлагает предоставлять пользователям инструкции с QR-кодом, по которому они смогут сами установить нужные им программы.

Предложение связано с истечением 31 декабря 2022 года срока моратория на штрафы за продажу техники без предустановленного ПО. Предустановкой должны были заниматься вендоры, но из-за ухода большинства из них с российского рынка сделать это невозможно.