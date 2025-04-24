Домашние сосиски из курицы на раз-два! Готовить просто, вкуснее покупных

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашние куриные сосиски — без химии и консервантов! Нежные, сочные и ароматные — эти сосиски из куриного филе станут любимым блюдом для всей семьи. Готовятся просто, а по вкусу не уступают магазинным!

Ингредиенты (на 8–10 сосисок)

600 г куриного филе

100 мл молока (2,5–3,5%)

30 г сливочного масла

1 яйцо

1 крупная луковица

1 морковь (средняя)

Пучок укропа

Соль, перец — по вкусу

1/2 ч. л. сладкой паприки (по желанию)

Приготовление

1. Куриное филе, лук, морковь и укроп измельчите в блендере. Добавьте молоко, яйцо, растопленное масло, специи. Взбейте до однородности.

2. Разложите пищевую пленку, выложите 2–3 ст. л. фарша. Плотно заверните, скручивая края (как конфету).

3. Опустите «колбаски» в кипящую воду. Варите 10 минут на среднем огне.

4. Осторожно снимите пленку. Обжарьте на сливочном масле до румяной корочки (2–3 минуты). Подавайте с горчицей и свежими овощами, в хот-догах с цельнозерновой булочкой. Как перекус — холодные тоже вкусные!

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