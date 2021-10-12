Названы недостатки законопроекта о домашнем насилии перед внесением в Думу

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в осеннюю сессию в Госдуму будет внесён доработанный законопроект о профилактике домашнего насилия. Юрист и соавтор думской версии законопроекта о домашнем насилии Алёна Попова убеждена, что в финальную версию документа не включены все виды насилия. Она считает, что законодатели взяли и урезали подготовленный законопроект. При этом Попова подчеркнула, что пока не видела окончательную версию документа и ориентируется на выложенный ранее законопроект рабочей группы.

Чего нет в законе, который Матвиенко будет вносить в Совет Федерации, мы не знаем окончательно, потому что не видели финальной версии варианта, но точно там нет всех видов насилия. <...> Они не сделали свой, они урезали наш. Они определили насилие как деяние, не содержащее признаков уголовного преступления или административного правонарушения, — рассказала Попова.

По её словам, законопроект с самого первого определения является нерабочим, поскольку любое физическое насилие, содержащее признаки административной или уголовной ответственности, не подпадает под действие закона.

Попова отметила, что в выложенном ранее законопроекте рабочей группы акцент был сделан не на защиту членов семьи, а на сохранение семьи. Она подчеркнула, что не выступает против сохранения семьи, но сейчас происходит так, что жертву домашнего насилия окружающие убеждают никуда не ходить, никуда не обращаться, что зачастую заканчивается страшными последствиями.

Лицом нашего законопроекта является Маргарита Грачёва, которой муж отрубил кисти обеих рук. Таких случаев очень много, и целью должна быть защита членов семьи от насилия, что важно, — рассказала Попова.

По её словам, в доработанном сенаторами законопроекте о домашнем насилии может не оказаться всех видов насилия, кроме физического. Иные виды насилия могут быть туда не включены, а добавлено лишь определение домашнего насилия.

Попова привела в пример семью, в которой происходило психологическое и экономическое насилие. В определённый момент член этой семьи вывез ребёнка своей бывшей жены в лес и взорвал рядом с ним газовый баллон. Так он пытался отомстить женщине. Если в законе не будет прописано, кроме физического, ещё психологическое и экономическое насилие, то нельзя будет заниматься профилактикой таких случаев. Юрист отметила, что у неё существует также много вопросов по тексту самого законопроекта, по работе системы, по подведомственности, по тому, как будут создаваться кризисные центры.

Мы все эти наши поправки выслали ещё в ноябре 2019 года в Совет Федерации, и наши коллеги в рабочей группе. Мы ещё не видели финальной версии, но очевидно, там не будет и половины того, что мы предлагаем. И если я права, и если мы правы, то всем нашим коллективом соавторов должны будем встать и «бороться за каждое слово», — сказала общественница

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в регионах не хватает учреждений для жертв домашнего насилия. По её словам, ежегодно помощь получают около 60 тысяч женщин и более 10 тысяч девочек, подвергшихся домашнему насилию. Омбудсмен уверена, что следует расширить эту практику.