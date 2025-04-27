Домашнее мороженое из 3 ингредиентов — это бомба! Вы забудете о магазинном

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашнее мороженое из трех ингредиентов — мегасливочное и невероятно простое! Всего за 10 минут приготовления вы получите нежнейший десерт без льдинок, который затмит любое магазинное мороженое. Густые сливки 33%, сладкая сгущенка и спелые бананы создают кремовую текстуру, а ваниль и щепотка соли раскрывают вкус. Никаких красителей, только натуральные продукты.

Ингредиенты:

250 мл сливок 33% (охлажденных);

200 г сгущенного молока;

банан;

1 ч. л. ванильного экстракта;

щепотка соли.

Приготовление:

В холодной миске взбейте сливки до устойчивых пиков (около 3 минут миксером). Аккуратно вмешайте сгущенку ложкой движениями снизу вверх. Добавьте ваниль и соль, перемешайте. Отдельно блендером измельчите банан в пюре, смешайте все ингредиенты. Переложите в контейнер, закройте крышкой. Заморозьте 4–6 часов.

Секреты: перед взбиванием охладите миску и венчики. Для шоколадного варианта добавьте 2 ст. л. какао. Если нет ванили — используйте 1 ст. л. ликера.

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