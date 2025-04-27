Домашнее мороженое из трех ингредиентов — мегасливочное и невероятно простое! Всего за 10 минут приготовления вы получите нежнейший десерт без льдинок, который затмит любое магазинное мороженое. Густые сливки 33%, сладкая сгущенка и спелые бананы создают кремовую текстуру, а ваниль и щепотка соли раскрывают вкус. Никаких красителей, только натуральные продукты.
Ингредиенты:
- 250 мл сливок 33% (охлажденных);
- 200 г сгущенного молока;
- банан;
- 1 ч. л. ванильного экстракта;
- щепотка соли.
Приготовление:
- В холодной миске взбейте сливки до устойчивых пиков (около 3 минут миксером).
- Аккуратно вмешайте сгущенку ложкой движениями снизу вверх.
- Добавьте ваниль и соль, перемешайте. Отдельно блендером измельчите банан в пюре, смешайте все ингредиенты.
- Переложите в контейнер, закройте крышкой.
- Заморозьте 4–6 часов.
Секреты: перед взбиванием охладите миску и венчики. Для шоколадного варианта добавьте 2 ст. л. какао. Если нет ванили — используйте 1 ст. л. ликера.
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