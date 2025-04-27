Домашнее мороженое из трех ингредиентов — мегасливочное и невероятно простое! Всего за 10 минут приготовления вы получите нежнейший десерт без льдинок, который затмит любое магазинное мороженое. Густые сливки 33%, сладкая сгущенка и спелые бананы создают кремовую текстуру, а ваниль и щепотка соли раскрывают вкус. Никаких красителей, только натуральные продукты.

Ингредиенты:

  • 250 мл сливок 33% (охлажденных);
  • 200 г сгущенного молока;
  • банан;
  • 1 ч. л. ванильного экстракта;
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. В холодной миске взбейте сливки до устойчивых пиков (около 3 минут миксером).
  2. Аккуратно вмешайте сгущенку ложкой движениями снизу вверх.
  3. Добавьте ваниль и соль, перемешайте. Отдельно блендером измельчите банан в пюре, смешайте все ингредиенты.
  4. Переложите в контейнер, закройте крышкой.
  5. Заморозьте 4–6 часов.

Секреты: перед взбиванием охладите миску и венчики. Для шоколадного варианта добавьте 2 ст. л. какао. Если нет ванили — используйте 1 ст. л. ликера.

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