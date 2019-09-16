Модный дом Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат, откроет сегодня первый бутик в столице.
Магазин появится на улице Большая Якиманка. В открытии примет участие рэпер Тимати, модель Анастасия Решетова, телеведущая Юлия Барановская и другие звёзды. Цены на одежду колеблются от 10 до 50 тысяч рублей. Все наряды сделаны вручную, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что Рамзан Кадыров поздравил свою маму и остальных жительниц северокавказского субъекта с Днём чеченской женщины. Он отметил, что этот праздник в республике считается «самым цветочным».