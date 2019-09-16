https://static.news.ru/photo/102d599c-d895-11e9-ba21-fa163e074e61_660.jpg Айшат Кадырова Фото: firdaws_officiel/instagram.com

Модный дом Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат, откроет сегодня первый бутик в столице.

Магазин появится на улице Большая Якиманка. В открытии примет участие рэпер Тимати, модель Анастасия Решетова, телеведущая Юлия Барановская и другие звёзды. Цены на одежду колеблются от 10 до 50 тысяч рублей. Все наряды сделаны вручную, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что Рамзан Кадыров поздравил свою маму и остальных жительниц северокавказского субъекта с Днём чеченской женщины. Он отметил, что этот праздник в республике считается «самым цветочным».