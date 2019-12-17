https://static.news.ru/photo/8c07213c-2161-11ea-b157-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Забайкалье предложили ввести должность уполномоченного по правам пожилых людей. Об этом заявил депутат заксобрания Забайкальского края от Партии пенсионеров России Александр Михайлов.
Михайлов на встрече с губернатором Забайкалья Александром Осиповым предложил учредить в регионе должность уполномоченного по правам пожилых людей, так как, по мнению [депутата], пожилые люди сегодня большей частью предоставлены сами себе, — сообщили ТАСС в пресс-службе парламента.
Губернатор поддержал идею и предложил обратиться с такой инициативой к федеральным властям.
Ранее NEWS.ru писал, что в России появился общественный омбудсмен по защите высокотехнологичных компаний. Им стала первый заместитель генерального директора фонда «Иннопрактика» Наталья Попова. В задачи хайтек-омбудсмена будут входить разработка мер по созданию условий для развития сектора технологических и инновационных компаний и их продвижение.