Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичи смогут заняться моржеванием в четырёх столичных парках. Специальные места для зимнего плавания обустроили в Воронцовском парке, парках «Кузьминки», «Северное Тушино» и «Фили». Здесь можно заниматься как самостоятельно, так и под руководством тренера.

Здесь есть удобные спуски в воду. Когда на водоёмах образуется лёд, сотрудники парков будут вырубать проруби. Заниматься в любительских клубах зимним купанием и закаливанием под руководством тренера или самостоятельно могут...