Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Забайкалье предложили ввести должность уполномоченного по правам пожилых людей. Об этом заявил депутат заксобрания Забайкальского края от Партии пенсионеров России Александр Михайлов.

Михайлов на встрече с губернатором Забайкалья Александром Осиповым предложил учредить в регионе должность уполномоченного по правам пожилых людей, так как, по мнению [депутата], пожилые люди сегодня большей частью предоставлены сами себе, — сообщили ТАСС в пресс-службе парламента.

Губернатор поддержал идею и предложил обратиться с такой инициативой к федеральным властям.

Ранее NEWS.ru писал, что в России появился общественный омбудсмен по защите высокотехнологичных компаний. Им стала первый заместитель генерального директора фонда «Иннопрактика» Наталья Попова. В задачи хайтек-омбудсмена будут входить разработка мер по созданию условий для развития сектора технологических и инновационных компаний и их продвижение.

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