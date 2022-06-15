«Должно караться»: юрист объяснил жёсткую логику нового закона о госизмене Юрист Подъяблонский объяснил жёсткую логику нового закона о госизмене в ходе боевых действий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вредительство, предательство и измена Родине должны жёстко наказываться, подобные законы есть в любой стране, заявил юрист Глеб Подъяблонский «Царьграду». Так он прокомментировал законопроект, по которому переход на сторону противника в условиях боевых действий приравнивается к государственной измене.

Во всех армиях, во всех странах мира это карается самым жесточайшим образом. И это должно караться. Это называется предательство, измена Родине, — сказал Подъяблонский.

Он привёл в пример подпадающих под действие закона случаи, когда человек был медбратом или собирал гуманитарную помощь для противника. Тем самым гражданин помогает не своей стране, объяснил юрист.

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях боевых действий, в которых участвует Россия, приравнивается к государственной измене. Кроме того, УК России дополнит статья 280.4 «Публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства».

При этом конфиденциальное сотрудничество россиян с иностранными спецслужбами, международными или зарубежными организациями будет наказываться лишением свободы на срок до восьми лет и штрафом до 1 млн рублей.