Вредительство, предательство и измена Родине должны жёстко наказываться, подобные законы есть в любой стране, заявил юрист Глеб Подъяблонский «Царьграду». Так он прокомментировал законопроект, по которому переход на сторону противника в условиях боевых действий приравнивается к государственной измене.
Во всех армиях, во всех странах мира это карается самым жесточайшим образом. И это должно караться. Это называется предательство, измена Родине, — сказал Подъяблонский.
Он привёл в пример подпадающих под действие закона случаи, когда человек был медбратом или собирал гуманитарную помощь для противника. Тем самым гражданин помогает не своей стране, объяснил юрист.
Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях боевых действий, в которых участвует Россия, приравнивается к государственной измене. Кроме того, УК России дополнит статья 280.4 «Публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства».
При этом конфиденциальное сотрудничество россиян с иностранными спецслужбами, международными или зарубежными организациями будет наказываться лишением свободы на срок до восьми лет и штрафом до 1 млн рублей.