«Должно быть в Крыму»: Песков о ситуации со скифским золотом

В Кремле следят за ситуацией вокруг скифского золота из четырёх крымских музеев, которое Нидерланды могут передать Украине, и считают, что его должны вернуть в Крым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Следим, считаем, что это золото должно быть в Крыму, — заявил он.

Коллекция скифского золота из четырёх крымских музеев была отправлена на выставку в Амстердаме ещё в феврале 2014 года — до воссоединения Крыма с Россией. Апелляционный суд 26 октября 2021 года постановил, что экспонаты должны быть переданы Украине.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов высказал опасение, что в случае передачи коллекции скифского золота Украине оно будет утеряно для общества и окажется в частной коллекции. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству крымского главка ведомства организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих музеям республики.

19 января СКР начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота. Ведомство выясняет, что было предпринято для того, чтобы его вернуть.