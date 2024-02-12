«Должна сидеть»: Юния Пугачева раскрыла переписку с Собчак Журналист Пугачева обвинила Собчак в давлении на родных Романовского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Бывший колумнист Tatler и подруга автора Telegram-канала «Тушите свет» Ариана Романовского Юниана Пугачева заявила, что журналистка Ксения Собчак «давила» на родственников фигурантов дела о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова, чтобы те «дали ложные показания и не упоминали ее на допросах в суде». Пугачева, предположительно, процитировала сообщение от Собчак, в котором, по словам экс-редактора Tatler, та «уверена в своей неприкосновенности», и высказала мнение, что именно она должна была оказаться на скамье подсудимых.

Вместо них именно она должна сидеть на скамье подсудимых. «Мне свою судьбу решать не надо — я бы не вернулась, если бы не была уверена, что ко мне вопросов у следствия серьезных быть не может — это довольно очевидный факт» — это цитата Собчак из нашей с ней переписки 19 января 2023 года, — написала Пугачева в своем Telegram-канале.

По ее словам, когда Собчак убедилась в своей неприкосновенности, то была «раздосадована репутационными потерями», которые последовали за показаниями Романовского и второго автора «Тушите свет» Тимура Бигаева. Пугачева указала, что собственником этого канала была именно Собчак.

Собчак являлась собственником канала «Тушите свет», источником информации о дне рождении потерпевшего и бенефициаром блоков на негатив. Ксения Собчак в лучших традициях криминальных авторитетов давила на близких ребят, чтобы они уговорили их взять всю вину на себя (тем самым лжесвидетельствовать), убеждая, что у нее есть договоренности и их быстро отпустят на свободу, — заявила Пугачева.

Экс-колумнист добавила, что Собчак давала подобные обещания при выполнении одного условия — «исключения ее имени и фамилии из показаний» Романовского и Бигаева. По ее словам, Собчак никак не поддержала семьи приговоренных к семи годам журналистов и отказалась оплатить адвокатов, которых они выбрали, «подсунув им заинтересованных в защите ее репутации» юристов.

Ранее адвокат Романовского Дмитрий Малютов сказал, что Собчак никаким образом не проходила по делу о вымогательстве. По его словам, ее не вызывали в суд ни в качестве свидетеля, ни в качестве очевидца.

12 февраля Хамовнический суд приговорил экс-директора холдинга «Осторожно медиа» журналиста Ксении Собчак Кирилла Суханова к 7,5 года колонии строгого режима по уголовному делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. По семь лет получили Романовский и Бигаев.