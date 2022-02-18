«Должен топнуть президент»: почему телемедицина в России не пошла в массы

Проект по развитию телемедицины в России забуксовал. В отличие от многих стран, в РФ пандемия коронавирусной инфекции не стала толчком для полномасштабного освоения этого рынка. Пока присутствуют лишь разрозненные бизнес-проекты и отдельные региональные практики, далеко не все из которых оказались удачными. В Госдуме утверждают: активизация этого перспективного направления может начаться лишь после чёткого указания со стороны президента или премьер-министра. Эксперты же заявляют: эпидемия предоставляла уникальный шанс для того, чтобы новая технология в сфере здравоохранения могла дойти даже до самых отдалённых уголков страны.

Не заточено под ковид

Обрушившаяся на весь мир пандемия коронавируса стала не только серьёзным вызовом, но и беспрецедентной возможностью для развития принципиально новых подходов и технологий в области здравоохранения. В числе таковых – телемедицина, позволяющая консультировать больных дистанционно, например, при помощи телефонной, а в идеале – видеосвязи.

В США в первый год пандемии число визитов врачей в режиме онлайн превысило 1 миллиард. Это в 28 раз больше, чем ожидалось до вспышки инфекции. Согласно данным исследования Mercom Capital Group, рыночная стоимость американской телемедицинской компании Teladoc во время пандемии выросла в два раза, а число консультаций увеличилось до 20 тысяч в день.

Огромный рывок в этой сфере осуществил и Китай: власти КНР ранее официально объявили, что начнут покрывать телемедицину с помощью государственного страхования, чтобы ослабить дефицит медицинских кадров. Пять лет назад в стране насчитывалось около 19 врачей на 10 тысяч жителей – это значительно меньше, чем, например, в Японии и США.

Liu Kun/XinHua/Global Look Press

На сегодняшний день Ping An Good Doctor, являющаяся лидером телемедицины в Китае, имеет более 300 млн зарегистрированных пользователей и проводит свыше 700 тысяч консультаций ежедневно.

Что касается европейских стран, что, например, новых зарегистрированных пользователей в шведском сервисе Kry выросло с начала пандемии более чем на 200%. Схожую динамику в телемедицинском секторе можно наблюдать и в Великобритании.

Однако в России телемедицина если и нарастила популярность за время пандемии, то не стала доминирующим направлением – судя по всему, государство по-прежнему не готово в полной мере выходить на этот, несомненно, перспективный рынок.

Развитие телемедицины в нашей стране началось ещё до пандемии и очевидно не было «заточено» под ковид, – пояснил NEWS.ru заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный. – Конечно, эту систему надо было перестраивать в ходе развития пандемии, тем более отдельные успешные практики уже имеются.

Куринный признал, что задумки по активному включению телемедицины в пандемийный процесс действительно были, но по факту львиная доля идей провалилась:

Вероятно, не хватило указания со стороны первых лиц государства. У нас ведь зачастую всё так и происходит: топнет президент или премьер-министр ногой – и процесс запускается.

Президент России Владимир Путин kremlin.ru

Однако пока президент, вероятно, ногой не топнул, потому телемедицинский сектор в регионах представлен в основном специализированными колл-центрами, которые чаще всего администрируют выдачу больничных диц, не предоставляя возможности онлайн-консультаций пациентов с медиками.

Впрочем, и создание колл-центров зачастую оказывается неэффективным. Один из ярких примеров можно наблюдать в Ульяновской области, где тоже создали единую региональную службу 122.

Я заболел ковидом, обратился туда, чтобы дистанционно оформить больничный. Мне обещали всё сделать. Дважды оставлял там заявку. Однако спустя несколько дней, когда врач из поликлиники всё же пришёл ко мне, то узнал – никаких заявок никто не передавал. Это очень смахивает на профанацию, – сетует в разговоре с NEWS.ru житель областного центра Юрий.

Источник в региональном минздраве подтверждает: созданная «горячая линия» к реальной телемедицине имеет весьма отдалённое отношение: «Во-первых, под эти цели выделяются хорошее бюджетное финансирование, во-вторых, такая красивая история позволяет отчитываться перед федеральным центром».

Ранее Минздрав направил отрицательный отзыв на проект Минэкономики о введении экспериментального правового режима для развития телемедицины. По оценкам ведомства, ставить диагнозы или назначать лечение пациентам без очного приёма нельзя, а проведение дистанционных консультаций медработником, который находится за пределами медицинской организации, противоречит законодательству о лицензировании. Однако в целом Минздрав поддерживает развитие телемедицинских технологий. Вместе с тем в министерстве предпочитают не торопиться.

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

В конце прошлого года стало известно, что Минэкономразвития может в качестве эксперимента разрешить ряду медицинских учреждений ставить диагнозы без обязательной очной консультации. Однако профильное министерство эту идею категорически отвергло.

«Лечить нельзя, выписать рецепт нельзя»

Сегодня эксперты вынуждены признать: анонсированный с такой помпой проект по развитию телемедицины в стране, похоже, начал окончательно проваливаться.

С 1 января 2018 года вступил в силу закон о телемедицине. В частности, закон устанавливает формат взаимодействия врача и пациента: если пациент первый раз обратился к врачу в формате телеконсультации, то ему должны установить профильного врача и назначить время очной встречи. После этого, когда прошла очная встреча, был поставлен диагноз, назначено лечение — пациент вправе обращаться к своему лечащему врачу с дополнительными вопросами заочно.

При этом социологи указывали, что более половины (61%) россиян готовы пользоваться телемедициной. Об этом свидетельствуют результаты опроса 1600 граждан, который ранее провёл Аналитический центр НАФИ совместно с компанией «ТелеМед». Респонденты чаще всего интересовались такими дистанционными медицинскими услугами, как получение справки, экстренная консультация, выписка рецептов на лекарство и плановая консультация.

Christin Klose/dpa-tmn/Global Look Press

Всё в том же 2018 году тогдашний глава Минздрава Вероника Скворцова отмечала, что стоит задача «отшлифовать» деятельность профильных телемедицинских систем. По ее словам, «уровень планки качества должен быть единым на всей территории страны, и своевременность оказания медицинской помощи тоже должна быть единая на территории всей страны». Она также сообщала, что уже тогда половина медицинских учреждений имели информационные системы, которые способны удовлетворить требования закона о телемедицине.

Член Союза педиатров России Дмитрий Малых в разговоре с NEWS.ru указал, что телемедицина – это будущее системы здравоохранения. Однако он признал, что в России пока не удалось достичь ощутимых успехов в этой отрасли из-за несовершенства законодательной базы. По словам специалиста, закон о телемедицине – это фундамент, который в итоге и определяет эффективность проекта.

Что сейчас позволяет телемедицина? Если следовать букве закона, то фактически ничего. Диагноз поставить нельзя, назначить лечение – нельзя, выписать рецепт – тоже нельзя. Немного утрирую, но получается, что врачу и пациенту можно лишь поговорить по душам на отвлечённые темы. И вместе с тем, мы наблюдаем, как в периоды эпидемиологического подъёма заболеваемости коронавирусом, дистанционно назначаются безумные схемы лечения, которые могут представлять реальную опасность для пациента. И при этом никто не несёт юридической ответственности за это. Ответ простой: время такое, врачи не успевают. И это сложно критиковать, потому что в рамках действующего законодательства невозможно сделать как-то по-другому, – указал Малых.

Он отметил, что есть и хорошие новости: например, президент Владимир Путин одобрил внедрение в медицинскую практику возможности дистанционной выписки рецептов на лекарственные препараты. Вскоре это должно быть оформлено в виде законопроекта. Малых считает, что это важный шаг, который можно только приветствовать, но и его – недостаточно.

Нужно расширять возможности врачей при удалённых консультациях, активно интегрировать в медицинскую практику использования носимых гаджетов для мониторинга пульса, артериального давления, уровня глюкозы и так далее. В доработке закона о телемедицине должны участвовать профессионалы, врачи, а не только политики и общественные деятели, – указал Малых.

pexels.com

Пандемия коронавируса действительно не стала явным катализатором развития телемедицины, признал в беседе с NEWS.ru врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Он признал, что данная отрасль развивается очень неравномерно: в одних регионах существуют хорошие примеры оказания дистанционной медпомощи, в других – в этом направлении нет никакой активности.

Например, в Челябинской области практикуется удалённое снятие электрокардиограммы – такая технология хорошо зарекомендовала себя, она работает, эффективна, позволяя, в частности, оценить тяжесть состояния пациента. Конечно, очень жаль, что телемедицину не сумели перенастроить под оказание помощи заболевшим ковидом – сейчас многие россияне практически не имеют доступа к медицинской помощи и лечатся кто как может – кто антибиотиками, кто имбирём и лимоном, – пояснил Водовозов.

Впрочем, у телемедицины в России есть и очевидные противники. Они полагают, что такой формат не способен заменить живой осмотр пациентов, а именно такому осмотру люди доверяют больше всего. Пожалуй, здесь немаловажен психологический аспект – прямое общение с врачами создаёт у пациента эффект доверия и внимания.

Как бы ни были продвинуты современные технологии, с их помощью нельзя прослушать лёгкие, посмотреть горло, сдать анализы – для этого всё равно необходимо идти в медицинское учреждение, указывает в разговоре с NEWS.ru глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

По его мнению, телемедицина пока ещё не очень востребована, в том числе и потому, что технически в стране далеко не все медицинские учреждения надлежащим образом оборудованы. Он уверен: если со временем телемедицина и будет развиваться, то исключительно в качестве вспомогательного инструмента, позволяющего удалённо проводить небольшую коррекцию хода лечения пациента или преодолевать бюрократические процедуры. Например, недавно на федеральном уровне было принято решение о том, что все больничные закрываются дистанционно.