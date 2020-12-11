Доля продуктов в РФ с нарушениями по ГМО сократилась в восемь раз

https://static.news.ru/photo/68a2b0ea-3c30-11eb-81c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор зафиксировал сокращение в России числа проб продуктов, в которых были выявлены нарушения по содержанию генно-модифицированных компонентов. В 2020 году в сравнении с 2019 годом доля таких продуктов сократилась в восемь раз.

Ведомство сообщило на своём сайте, что в 2019 году 0,04% всех проб оказались с нарушениями по содержанию ГМО. Содержание таких компонентов в этих продуктах превысило допустимое значение в 0,9% при отсутствии соответствующей маркировки.

В 2020 году доля таких проб снизилась в 8 раз и составила 0,005%. Это значит, что производители начали более ответственно подходить к соблюдению требований законодательства в части обязательной маркировки ГМО, — отмечает Роспотребнадзор.

В ведомстве добавили, что если специалисты Роспотребнадзора находят продукты с нарушениями, то они изымают их из оборота. Кроме этого, информация о таком продукте передаётся таможенным органам, чтобы те внесли её в список рисковой продукции.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Минсельхоз РФ поддержал допуск продукции с ГМО в Россию. В частности, ведомство отклонило предложение приостановить действие постановления кабмина, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной сои для кормов животных.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в начале 2020 года призвала как можно быстрее утвердить методику по выявлению ГМО.