Доля продуктов в РФ с нарушениями по ГМО сократилась в восемь раз

Роспотребнадзор зафиксировал сокращение в России числа проб продуктов, в которых были выявлены нарушения по содержанию генно-модифицированных компонентов. В 2020 году в сравнении с 2019 годом доля таких продуктов сократилась в восемь раз.
Ведомство
В 2020 году доля таких проб снизилась в 8 раз и составила 0,005%. Это значит, что производители начали более ответственно подходить к соблюдению требований законодательства в части обязательной маркировки ГМО, — отмечает Роспотребнадзор.
В ведомстве добавили, что если специалисты Роспотребнадзора находят продукты с нарушениями, то они изымают их из оборота. Кроме этого, информация о таком продукте передаётся таможенным органам, чтобы те внесли её в список рисковой продукции.
Как сообщал NEWS.ru, ранее Минсельхоз РФ поддержал допуск продукции с ГМО в Россию. В частности, ведомство отклонило предложение приостановить действие постановления кабмина, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной сои для кормов животных.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в начале 2020 года призвала как можно быстрее утвердить методику по выявлению ГМО.