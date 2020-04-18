Доля бессимптомных случаев COVID-19 в Москве выросла до 60%

https://static.news.ru/photo/809a79d6-81a9-11ea-98e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что в столице растёт количество больных коронавирусной инфекцией. При этом у большинства болезнь протекает бессимптомно.

Количество выявленных случаев инфицирования увеличивается, но надо сказать, что в основном за счёт бессимптомных носителей вируса. Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня это около 60% бессимптомных вирусоносителей, — отметил специалист в эфире Первого канала.

В России диагностировано 36 793 случая заболевания, из них 4785 выявлено за последние сутки, 3057 человек выздоровело, 313 скончались. В Москве 20 754 человека заболели, 1679 выздоровели, 148 умерли.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина порекомендовала россиянам соблюдать меры предосторожности и рассказала о правильном возвращении домой в период пандемии коронавируса.