Долинский назвал болезнь, которая мучила Миронова на сцене Долинский: Миронов страдал от сильнейшего фурункулеза во время игры на сцене

Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости

Андрей Миронов в роли Мирона Тушканчика в сцене из спектакля «Женский монастырь»

Народный артист РСФСР Андрей Миронов превозмогал боль в связи с тяжелой болезнью, когда выходил на сцену, рассказал aif.ru заслуженный артист России Владимир Долинский. Он пояснил, что у Миронова был сильнейший фурункулез во время отыгрыша одного из спектаклей.

Я зашел к нему в антракте спектакля «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», когда он снимал окровавленную сорочку и менял ее на другую. На теле кровоточили язвы, у него был сильнейший фурункулез, он стонал от боли. Но через пять минут он шел играть второй акт, и ни один человек в зале не мог представить, с каким трудом ему дается успех, — сказал Долинский.

Артист добавил, что Миронов обладал сильной энергетикой и страстным желанием радовать и удивлять зрителя. Долинский подчеркнул, что он был тружеником, любил свою профессию и обладал сильными человеческими качествами.

В то же время Миронов болезненно воспринимал критику, отмечает Долинский. Он часто интересовался мнением о себе и был ранимым в этом вопросе, утверждает артист.

Ранее Борис Галкин ответил на заявление актрисы Марии Мироновой о том, что ее отец Андрей Миронов не любил СССР и не ждал от страны никаких наград. Артист подчеркнул, что никогда не замечал за ним подобного. Он добавил, что советский народ знал и обожал Миронова, а сам актер понимал уровень своей известности, и ему это нравилось.