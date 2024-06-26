Долгосрочное планирование теряет популярность у россиян ВЦИОМ: 75% россиян отказались от долгосрочного планирования жизни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Только 10% россиян планируют свою жизнь на 10 лет вперед, о чем свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. В то же время каждый второй житель страны предпочитает ограничиваться планированием на год, месяц и даже неделю. Опрос проводился 21 июня при участии 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

24% ограничиваются краткосрочным горизонтом планирования — на ближайшую неделю (10%) или месяц вперед (14%), примерно столько же, 26%, строят среднесрочные планы — на год вперед. Планирование «вдолгую» — на пять и десять лет вперед — характерно для 12% и 10% соответственно, — сказано в презентации.

При этом подчеркивается, что 25% респондентов вообще не строят планов на жизнь. Как показал опрос, молодежь в качестве первоочередных планов видит закрытие базовых материальных потребностей вроде приобретения жилья (73%) или автомобиля (64%).

Ранее также публиковались результаты опроса, которые показали недовольство россиян разрывом уровня жизни и доходов в стране. Только 4% респондентов не видят социального неравенства. О том, что неравенство стало наибольшим в истории страны именно после 2015 года, заявили 37% респондентов. Еще 33% участников опроса заявили, что хуже было только в Российской империи XVIII—XIX веков.