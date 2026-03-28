Долго искал способ сделать кулич необычным. Нашел: нежная начинка внутри. Теперь все думают, что я учился у кондитера

Главное в этом куличе — чтобы начинка осталась внутри и не вытекла. Я выкладываю половину теста в форму, делаю углубление, кладу начинку, а сверху — вторую половину теста.

Что понадобится для кулича

Для теста: 500 г муки, 200 мл теплого молока, 150 г сливочного масла, 150 г сахара, 3 яйца, 1 пакетик сухих дрожжей (11 г), 1 чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли. Для творожной начинки: 200 г творога, 50 г сахара, 1 желток, 50 г изюма, цедра половины апельсина. Для шоколадной начинки: 100 г темного шоколада, 50 г сливочного масла, 50 г рубленых орехов. Для карамельно-яблочной: 2 яблока, 50 г сахара, 1 чайная ложка корицы, 30 г сливочного масла. Для глазури: 100 г сахарной пудры, 2 столовые ложки лимонного сока.

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Форму для кулича смазываю маслом, присыпаю мукой. Для теста в теплом молоке развожу дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставляю на 10–15 минут.

В миске смешиваю растопленное масло, яйца, оставшийся сахар, ванильный сахар, соль и опару. Добавляю просеянную муку, замешиваю мягкое тесто. Накрываю и оставляю в тепле на 1–1,5 часа.

Для начинки готовлю выбранный вариант. Подошедшее тесто обминаю, делю на две части. В форму выкладываю первую часть теста, делаю углубление по центру. Выкладываю начинку, накрываю второй частью теста, края тщательно защипываю.

Накрываю и даю подойти еще 30 минут. Выпекаю 35–40 минут. Остужаю на решетке. Для глазури смешиваю сахарную пудру с лимонным соком до густой массы. Покрываю остывший кулич глазурью и украшаю.

