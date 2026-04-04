04 апреля 2026 в 12:40

Долго искал рецепт глазури, которая не трескается и не осыпается. Нужны маршмеллоу, белки, сахар и 10 минут времени

Фото: D-NEWS.ru
Маршмеллоу в этой глазури — не просто добавка. Он делает покрытие эластичным, не дает ему трескаться при хранении. Глазурь не осыпается, не пачкает руки, легко режется ножом. Даже если упаковать кулич в пакет, глазурь останется идеальной — не липнет, не портится.

Что понадобится для глазури

Беру 80 г яичных белков (примерно от 3–4 яиц), 160 г сахара, 80 г маршмеллоу (зефира). При желании — пищевой краситель.

Как я ее готовлю

В кастрюлю выкладываю белки и сахар, ставлю на водяную баню (кастрюля над кипящей водой, не касаясь воды). Постоянно помешивая венчиком, нагреваю смесь, пока сахар полностью не растворится, — это займет 5–7 минут.

Начинаю взбивать массу миксером на низкой скорости, не снимая с водяной бани. Через 2–3 минуты, когда масса станет белой и немного увеличится в объеме, снимаю кастрюлю с бани. Увеличиваю скорость миксера до максимума и взбиваю до устойчивых, глянцевых пиков — еще 3–5 минут.

Маршмеллоу растапливаю в микроволновке 30 секунд или на водяной бане до мягкого, жидкого состояния. Лопаткой быстро вмешиваю растопленный зефир в белковую массу до однородности.

Глазурь готова, пока она теплая и пластичная. Наношу на полностью остывшие куличи щедрым слоем, разравнивая ложкой или лопаткой.

Оставляю украшенные куличи при комнатной температуре на 10–12 часов для полной стабилизации. Храню в закрытом контейнере.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

