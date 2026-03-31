Долго искал рецепт глазури, которая не течет и не трескается. Нашел: шоколад, сливки, масло — и глянцевый шедевр готов. Идеально для кулича

Главный секрет этой глазури — горячие сливки и качественный шоколад. Я заливаю ломаный шоколад горячими сливками, жду 2 минуты, добавляю масло и аккуратно перемешиваю. Никакого взбивания, никаких пузырьков. Глазурь получается гладкой, зеркальной, с красивым блеском.

Что понадобится для глазури

Беру 150 г темного шоколада (70% какао или выше), 100 мл жирных сливок (33%), 20 г сливочного масла комнатной температуры, 2 столовые ложки сахарной пудры (по желанию).

Как я ее готовлю

Шоколад ломаю на небольшие кусочки, выкладываю в глубокую миску. Сливки нагреваю в сотейнике до появления пузырьков по краям — они должны быть горячими, но не кипящими.

Заливаю шоколад горячими сливками. Оставляю на 2 минуты, не перемешивая. Добавляю сливочное масло. Аккуратно перемешиваю венчиком или силиконовой лопаткой от центра к краям до получения однородной гладкой блестящей массы.

Если хочу более сладкую глазурь, добавляю сахарную пудру и еще раз перемешиваю. Даю глазури немного остыть (5–7 минут) до теплого состояния.

Выливаю на остывший кулич, разравниваю ложкой. Глазурь застывает при комнатной температуре за 15–20 минут. Украшаю по желанию.

