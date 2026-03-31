31 марта 2026 в 06:32

Долго искал рецепт глазури, которая не течет и не трескается. Нашел: шоколад, сливки, масло — и глянцевый шедевр готов. Идеально для кулича

Фото: D-NEWS.ru
Главный секрет этой глазури — горячие сливки и качественный шоколад. Я заливаю ломаный шоколад горячими сливками, жду 2 минуты, добавляю масло и аккуратно перемешиваю. Никакого взбивания, никаких пузырьков. Глазурь получается гладкой, зеркальной, с красивым блеском.

Что понадобится для глазури

Беру 150 г темного шоколада (70% какао или выше), 100 мл жирных сливок (33%), 20 г сливочного масла комнатной температуры, 2 столовые ложки сахарной пудры (по желанию).

Как я ее готовлю

Шоколад ломаю на небольшие кусочки, выкладываю в глубокую миску. Сливки нагреваю в сотейнике до появления пузырьков по краям — они должны быть горячими, но не кипящими.

Заливаю шоколад горячими сливками. Оставляю на 2 минуты, не перемешивая. Добавляю сливочное масло. Аккуратно перемешиваю венчиком или силиконовой лопаткой от центра к краям до получения однородной гладкой блестящей массы.

Если хочу более сладкую глазурь, добавляю сахарную пудру и еще раз перемешиваю. Даю глазури немного остыть (5–7 минут) до теплого состояния.

Выливаю на остывший кулич, разравниваю ложкой. Глазурь застывает при комнатной температуре за 15–20 минут. Украшаю по желанию.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Дмитрий Демичев
