Долги россиян по ипотеке достигли триллионов рублей

https://static.news.ru/photo/f248511a-7cfe-11eb-9e0a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2020 году долги россиян по ипотеке достигли рекордных значений — 9,07 триллиона рублей, при этом из них только 71,1 миллиарда рублей являются просроченными платежами. Об этом говорится в исследовании сервиса ЦИАН.

Объём просроченной задолженности от общего объёма долга является самым низким показателем с 2009 года. Тем не менее если сравнивать показатели 12-годичной давности, то с тех пор «просрочка» увеличилась больше чем в три раза — с 18,5 миллиарда рублей. Что касается общей задолженности, то она выросла аж в 11 раз.

В 2020-м россиянам было выдано 1,7 миллиона ипотеки на сумму в 4295,8 миллиарда рублей. Примерно треть кредитов брали для покупки квартир в новых домах, остальная же часть отошла в сторону вторичного жилья — многие предпочитают не обустраивать квартиру с нуля, а приобрести сразу готовую, чтобы иметь возможность начинать жить в ней в день покупки.

Средний размер ипотечного займа в 2020 году составил 2,51 миллиона рублей. Средний срок кредита с 2009 года увеличился примерно на два с половиной года, передаёт Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель аналитического центра финансового института «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг заявил, что развитие рынка ипотечных облигаций и полный перевод операций по выдаче ипотеки в электронный вид позволят удешевить жилищные кредиты в России.