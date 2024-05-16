«Долбился не в ту дверь»: политик-трансгендер с Алтая совершил детранзишн Политик-трансгендер из Алтайского края Роман Алешин решил снова стать мужчиной

Фото: t.me/alyoshina_julia*

Роман Алешин

Политик-трансгендер (трансгендеры являются частью ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) из Алтайского края Роман Алешин, ранее известный как Юлия Алешина, сообщил в своем Telegram-канале о решении совершить детранзишн — обратный гендерный переход. Он объяснил, что во время Великого поста вновь осознал себя «парнем», и извинился перед россиянами.

До Радоницы у меня были душевные терзания, все-таки переходить из одного психологического пола в другой — это сложно. На Радоницу я перебрал старые альбомы своих предков, помолился за них, и это помогло мне укорениться в мысли, что я парень, — написал он.

Алешин добавил, что так же, как и певец Филипп Киркоров, «долбился не в ту дверь». Он назвал себя патриотом и попросил прощения у всего российского народа.

Алтайское издание «Банкфакс» со ссылкой на Алешина уточняет, что мужчина принял свое паспортное имя Роман. По данным издания, политик разочаровался в либерализме и теперь планирует получить церковное образование.

Политик Роман Алешин ранее был известен как Юлия Алешина и прославился как первая в России трансгендерная женщина-политик. В октябре 2021 года он возглавил алтайское отделение партии «Гражданская инициатива» и говорил о планах баллотироваться в губернаторы региона.

Спустя год Алешин объявил об уходе из политики. Он объяснил, что пошел на такой шаг после того, как Государственная дума приняла в первом чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Алешин говорил, что не представляет себе, как можно вести публичную деятельность в таких условиях.