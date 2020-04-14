Доктор рассказал, в чём парадокс самоизоляции в Москве

https://static.news.ru/photo/b448b4b8-7e17-11ea-834d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В последнее время индекс самоизоляции на территории Москвы снижается, при этом в городе растёт количество заболевших коронавирусом и число летальных исходов среди заражённых граждан. Эту ситуацию доктор медицинских наук, президент Российского медицинского общества профессор Евгений Ачкасов назвал «парадоксальной».

Специалист напомнил, что после введения режима всеобщей самоизоляции в столице москвичи проявили дисциплинированность. Они последовали призывам властей и врачей оставаться дома. В первое время индекс самоизоляции в столице составлял 4,0 и 4,2-4,3.

Однако в последнюю неделю эти показатели, по словам Ачкасова, «чётко снижаются». Индекс самоизоляции становится ниже, а количество заболевших и скончавшихся в городе растёт. И в такой пропорциональной зависимости эксперт видит парадокс сложившейся ситуации с самоизоляцией в Москве, передаёт «Царьград».

Как ранее писал NEWS.ru, столичный оперштаб сообщил число людей, которые проходят лечение от коронавируса на дому. Их оказалось более шести тысяч.