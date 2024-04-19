«Доктор помолился, но резал без наркоза»: как косметологи калечат пациентов

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Глава СК Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело нейрохирурга из московской частной клиники, после операций у которого люди, предположительно, становились инвалидами. Информация об этом появилась в сюжете одного из федеральных каналов: пациенты больницы, где оперировал подозреваемый, рассказали о своем негативном опыте. О том, как россияне становятся жертвами коммерческой медицины и можно ли остановить этот тренд, — в материале NEWS.ru.

Пациент умер через несколько дней после операции

Одновременно СК расследует в Москве уголовное дело об оказании услуг, которые «не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Оно возбуждено из-за гибели пациента, случившейся через несколько дней после операции, проведенной в клинике пластической хирургии.

По версии следствия, 16 февраля 2024 года в клинике пластической хирургии на севере российской столицы провели операцию. Через день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и снова обратился в клинику. Там ему провели повторную операцию. Несмотря на это, состояние пациента продолжало ухудшаться. Мужчину отправили в другое медицинское учреждение, где он впал в кому и вскоре умер.

Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press

Успенская осталась недовольна своей попой

Как сообщили в СК, в рамках расследования уголовного дела было установлено, что бенефициаром клиники пластической хирургии является Тимур Хайдаров.

«Получены и проверяются сведения о причинении вреда и угрозе причинения вреда в клиниках Хайдарова иным многочисленным пациентам. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологическая, технико-криминалистические и иные», — рассказали в ведомстве.

Силовики провели обыски по месту жительства руководителей клиники, генерального и исполнительного директора, главного врача, хирурга, ассистента, врача-анестезиолога и в помещении самого медучреждения. Операционные клиники опечатаны.

Тимур Хайдаров считается «звездным» пластическим хирургом. По данным Voice, среди знаменитых клиентов Хайдарова — Филипп Киркоров, Инстасамка, Гоар Аветисян, Дава и многие другие. Очередь к знаменитому врачу родом из Узбекистана расписана на несколько месяцев вперед. Однако в прошлом году его клинику обвинили в некачественной работе певицы Любовь Успенская и Слава. Первой не понравились ягодицы, которые ей сделал врач, а второй — грудь. Сам Хайдаров назвал обвинения селебрити абсурдными, добавив, что против него стали распространять «волну хейта и фейков».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Тимур Хайдаров

Пациентка вернула деньги за увеличенную грудь

Ранее суды в Петербурге вынесли два решения по искам клиенток против клиник пластической хирургии. Женщины выиграли дела, сумев доказать, что после медицинского вмешательства их внешность ухудшилась.

Первое дело касалось операции по увеличению груди. По сообщению объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, девушка осталась недовольна результатом и обратилась в суд. В итоге она смогла взыскать с клиники сумму, потраченную на операцию, проценты по кредиту, убытки, а также компенсацию морального вреда и штраф за отсутствие реакции на досудебную претензию.

Во втором случае речь шла о ринопластике — операции по изменению формы носа. Петербурженка оплатила операцию, однако после снятия швов поняла, что результат совсем не соответствует ее ожиданиям. Дело дошло до суда. Не обошлось без ряда независимых экспертиз: специалисты пришли к выводу, что обещанный клиникой результат не был достигнут, значит, клиника нарушила права потребителя. Медцентр обязали вернуть пациентке деньги за операцию, выплатить штраф и компенсацию морального вреда.

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«Одно веко шире другого плюс рубцы на глазах»

В Новосибирске местная клиника выплатила пациентке 380 тысяч рублей за изуродованные веки. Сама девушка рассказала журналистам, что перед началом операции доктор помолился, а вот достаточного для местной анестезии количества препарата ей, по словам пациентки, не ввели.

«Я была в сознании и все слышала. Хирург постоянно говорил, что что-то надо еще маленько убрать. А потом резанул так, что я почувствовала сильнейшую боль. Мне вкололи еще обезболивающего», — описывала операцию пострадавшая.

Однако результат операции привел девушку в ужас. Как рассказала юрист Ирина Ерина, у пациентки оказались опущенными уголки глаз, одно веко на два миллиметра шире другого. Плюс ко всему после операции образовались рубцы.

Позднее пациентка обратилась с жалобой в Росздравнадзор, потому что выяснилось: у клиники нет лицензии на пластическую хирургию.

После претензии клиника заключила с потерпевшей досудебное соглашение и вернула полную стоимость операции — 80 тысяч рублей. Также медучреждение выплатило 300 тысяч рублей за причиненный моральный вред.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пенсионерке ошибочно удалили важный орган

В Москве пенсионерка подала в суд на негосударственную клинику, где ей ошибочно удалили желчный пузырь. После операции женщина не может нормально питаться, а также постоянно страдает от болей в животе.

Выяснилось, что 78-летняя Валентина Мельникова уже два года испытывает проблемы со здоровьем после вмешательства медиков. История началась с того, что пенсионерка обратилась в медучреждение с болями в области желудка. Специалисты взяли анализы, обнаружили у пациентки полип в желчном пузыре и грыжу пищевода. Женщина согласилась на операцию, в результате которой ей удалили желчный пузырь. Однако вскоре к ней вернулись боли. Позднее медики в других клиниках сообщили пациентке, что удалять желчный пузырь было нельзя.

Мельникова утверждает, что теперь вынуждена страдать из-за врачебной ошибки. Она направила официальные жалобы в СК, прокуратуру и департамент здравоохранения. В общей сложности пациентка потратила на операцию 1,2 млн рублей, и еще около 4,5 млн — на исправление последствий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что считается врачебной ошибкой

Врачебная ошибка не закреплена в УК РФ, однако преступное действие и бездействие из-за недобросовестного отношения к работе наказуемо по ст. 293 «Халатность», пояснил NEWS.ru преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин.

«Другое дело, что не все области врачебной практики охвачены утвержденными инструкциями или методическими указаниями порядка действий, поэтому как действие, так и бездействие врача должны быть оценены экспертной организацией», — заявил собеседник NEWS.ru.

По словам Палюлина, последней инстанцией по оценке правомерности деятельности врачей является Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте РФ. Таким образом, отмечает юрист, надзор за деятельностью медиков осуществляют специалисты, которые входят как во врачебное сообщество, так и в систему юстиции.

При этом он признал, что доля привлечения врачей к ответственности за врачебную ошибку ничтожно мала.

В России в случае врачебной ошибки средний размер компенсации морального вреда при причинении ущерба жизни и здоровью человека составляет чуть более 80 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные судебного департамента Верховного суда РФ. Чаще всего жертвам присуждают от 50 до 200 тысяч рублей.

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Надо ли наказывать врачей за ошибки

Существуют разные типы хирургических операций и врачей, иные допускают ошибки, а некоторые, кажется, ситуации просто неизбежны, потому что в медицине тоже работают люди, а не машины. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов.

«Вопрос об ошибке врача должно решать медицинское сообщество, а не СК. Врачей необходимо страховать от врачебных ошибок, чтобы, в случае если они действительно ее допустили, страховая компания могла выплатить определенную компенсацию пациентам. Это минимум», — пояснил парламентарий.

По его словам, чересчур строгие действия со стороны силовых органов в отношении врачей приводят к негативным последствиям. В таких случаях специалисты рисковых направлений — хирурги, анестезиологи, акушеры-гинекологи и реаниматологи — зачастую просто уходят в другие специальности, опасаясь того, что их могут привлечь к уголовной ответственности.

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