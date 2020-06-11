Доктор педагогических наук поддержал выдачу аттестатов без экзаменов

Директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург поддержал постановление правительства о выдаче аттестатов без сдачи экзаменов.
Об этом он
Они пойдут на работу, в колледжи. Абсолютно зрелое и трезвое постановление, которое исходит из реально сложившихся условий, — сказал Ямбург.
Кроме того, он раскритиковал идею проведения ЕГЭ дистанционно. По его мнению, экзамены могут быть проведены и нынешних условиях.
Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому все российские школьники — выпускники девятых и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов. Желающие продолжить обучение в средних профессиональных учебных заведениях будут зачислены в них по оценкам в аттестате.
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