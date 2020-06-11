Доктор педагогических наук поддержал выдачу аттестатов без экзаменов

https://static.news.ru/photo/ba9117f0-abe1-11ea-a26d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург поддержал постановление правительства о выдаче аттестатов без сдачи экзаменов.

Об этом он заявил в беседе с НСН. По его словам, выпускникам, не собирающимся поступать в вузы, незачем сдавать ЕГЭ.

Они пойдут на работу, в колледжи. Абсолютно зрелое и трезвое постановление, которое исходит из реально сложившихся условий, — сказал Ямбург.

Кроме того, он раскритиковал идею проведения ЕГЭ дистанционно. По его мнению, экзамены могут быть проведены и нынешних условиях.

Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому все российские школьники — выпускники девятых и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов. Желающие продолжить обучение в средних профессиональных учебных заведениях будут зачислены в них по оценкам в аттестате.