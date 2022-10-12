Доктор объяснил, как снизить риск развития деменции Доктор Хаскаловичи: риск развития деменции снизят здоровый образ жизни и физическая форма

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Снизить риск развития деменции можно с помощью поддержания здорового образа жизни, хорошей физической формы и острого слуха, сообщает LIVE24 со ссылкой на доктора Джейкоба Хаскаловичи. Специалист уточнил, что этот недуг может коснуться и людей младше 65 лет.

Люди должны знать, что деменция поражает не только пожилых, как часто предполагают пациенты. Она может затронуть и людей моложе 65 лет <...> Как ни странно, прием добавок кальция также может повысить риск развития деменции, — сказал Хаскаловичи.

Проблемы со слухом сильно способствуют развитию деменции, добавил доктор. Это объясняется тем, что недостаток слуха требует дополнительных ресурсов от памяти и мозга. Он также уточнил, что когнитивные способности сильно зависят и от физических возможностей. В связи с этим призвал обращать особое внимание на физическую форму. Кроме того, чтобы в будущем избежать деменции, необходимо следить за давлением крови, весом и уровнем сахара в крови, поскольку ожирение и диабет сильно повышают риск развития этого недуга.

Эксперт также назвал ряд привычек, которые способствуют развитию деменции — это неправильный сон с продолжительностью менее шести часов в сутки, курение, употребление продуктов с высоким содержанием жира, красного мяса и сладостей, а также алкоголя в больших количества.

Лекарство от болезни Альцгеймера, способное предотвращать развитие деменции, как сообщалось ранее, разрабатывают ученые НИЦ «Курчатовский институт». Отмечается, что основой препарата станут эфиры астаксантина — вещества, которое широко распространено в природе и отвечает за цвет красной рыбы или розового фламинго. Данное вещество влияет на системный иммунитет и по этой причине защищает от развития воспалительных процессов в мозге.