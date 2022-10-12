Снизить риск развития деменции можно с помощью поддержания здорового образа жизни, хорошей физической формы и острого слуха, сообщает LIVE24 со ссылкой на доктора Джейкоба Хаскаловичи. Специалист уточнил, что этот недуг может коснуться и людей младше 65 лет.

Люди должны знать, что деменция поражает не только пожилых, как часто предполагают пациенты. Она может затронуть и людей моложе 65 лет <...> Как ни странно, прием добавок кальция также может повысить риск развития деменции,сказал Хаскаловичи.

Проблемы со слухом сильно способствуют развитию деменции, добавил доктор. Это объясняется тем, что недостаток слуха требует дополнительных ресурсов от памяти и мозга. Он также уточнил, что когнитивные способности сильно зависят и от физических возможностей. В связи с этим призвал обращать особое внимание на физическую форму. Кроме того, чтобы в будущем избежать деменции, необходимо следить за давлением крови, весом и уровнем сахара в крови, поскольку ожирение и диабет сильно повышают риск развития этого недуга.

Эксперт также назвал ряд привычек, которые способствуют развитию деменции — это неправильный сон с продолжительностью менее шести часов в сутки, курение, употребление продуктов с высоким содержанием жира, красного мяса и сладостей, а также алкоголя в больших количества.

Лекарство от болезни Альцгеймера, способное предотвращать развитие деменции, как сообщалось ранее, разрабатывают ученые НИЦ «Курчатовский институт». Отмечается, что основой препарата станут эфиры астаксантина — вещества, которое широко распространено в природе и отвечает за цвет красной рыбы или розового фламинго. Данное вещество влияет на системный иммунитет и по этой причине защищает от развития воспалительных процессов в мозге.

 