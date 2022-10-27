Доктор назвал болезни, при которых нужно отказаться от жареного мяса Доктор Бол посоветовал людям с болезнями ЖКТ и диабетом отказаться от жареного мяса

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Людям с заболеваниями ЖКТ и аллергией на мясные продукты, а также сахарным диабетом не стоит употреблять стейки и в принципе жареное мясо, пишет LIVE24 со ссылкой на американского доктора Майкла Бола. Также, по его словам, тем, у кого в семье были случаи заболевания колоректальным раком, тоже стоит ограничить потребление красного мяса. Врач уточнил, что мясные продукты могут быть полезными не для всех, поскольку стейки насыщены жирами, а регулярное употребление красного мяса связывают с высоким уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Это не очень полезно. Стейк богат насыщенными жирами, но регулярное употребление красного мяса связано с высоким уровнем холестерина, сердечными заболеваниями и сердечно-сосудистыми заболеваниями, — пояснил Бол.

По словам доктора, мясо диких животных, в частности кабанов и оленей, может стать альтернативой говядине, так как оно содержит меньше насыщенных жиров.

Диетолог Анастасия Тараско ранее рассказала, что стиль питания не влияет на продолжительность жизни, но влияет на развитие определенных заболеваний. По ее словам, у вегетарианцев чаще развивается дегенеративная патология мозга и такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, а мясоеды чаще страдают от ишемической болезни сердца и рака кишечника. При этом у придерживающихся промежуточного вегетарианства встречаются все эти болезни, но в меньшей степени, уточнила специалист.