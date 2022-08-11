Доктор наук объяснил, чем опасен новый штамм COVID-19 «дельтакрон» Доктор медицинских наук Токарев заявил, что «дельтакрон» может быть гораздо опаснее «омикрона»

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Диагностический центр лабораторных исследований

Новый штамм коронавируса «дельтакрон», который является гибридом «дельты» и «омикрона», может оказаться намного опаснее этих разновидностей COVID-19 по отдельности, заявил врач-профилактолог, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU. По его словам, основную опасность представляет перешедший от «дельты» генетический материал.

Имеющиеся образцы «дельтакрона» похожи на многократный рекомбинант: голова и хвост от штамма «дельта», середина от подлиний «омикрона» BA.2 и BA.1. У ученых такое сочетание вызывает опасения, так как вариант, включающий генетический материал от «дельты», может оказаться опаснее «омикрона», — поделился специалист.

Несмотря на это, он считает, что в данный момент не нужно разводить панику, поскольку нет более конкретных данных о вреде «дельтакрона». Также нет информации и о масштабах распространения нового штамма. Тем не менее необходимо продолжать соблюдать правила личной гигиены.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано шесть случаев «дельтакрона», пять из них обнаружено в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Согласно данным Роспотребнадзора, пациенты перенесли болезнь в легкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась. В ведомстве подчеркнули, что на эпидобстановку в стране новый штамм не виляет.