Доктор «на коленях» и в стихах попросил россиян соблюдать самоизоляцию

https://static.news.ru/photo/683ebcc4-7f17-11ea-9079-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/minuscovid_lo

Врач-реаниматолог из Морозовской больницы Ленинградской области Никита Запасников записал на видео обращение в стихах, в котором он попросил россиян соблюдать режим самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

И я прошу вас на коленях, прошу людей всех поколений — не выходите за порог, не приближайте этот рок, — продекламировал медицинский специалист.

Также Запасников от себя и от других докторов пообещал, что врачи буду всеми силами противостоять распространению COVID-19. Видеообращение медика опубликовано в соцсети «ВКонтакте» на странице оперштаба Ленинградской области.

По информации на 15 апреля, в России зафиксировано 24490 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1986 человек выздоровели. Умерли 198 заболевших. В Москве 14776 случаев заражения, 1205 человек выздоровели, 106 умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело после появления в Сети сообщения о колонне бронетехники, якобы прибывшей к границам Волхова. В нём целью военных названа борьба с коронавирусом.