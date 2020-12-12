16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Доктор Мясников усомнился в росте смертности из-за коронавируса в России

12:04, 14 декабря 2020 11
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о росте смертности за последние 10 месяцев почти на 10%.

По словам Мясникова, у него всегда была тройка по арифметике, однако он всё же подсчитал и получил другие цифры. Согласно дынным из открытых источников, за 10 месяцев в 2019 году в России умерли почти 1,5 млн человек. Если прибавить 10% (150 тысяч), то это число вырастет до 1,65 млн.

От COVID-19 за 10 месяцев в России умерли 42 тысячи человек. Если от 10% отнять эту цифру, то получится, что в текущем году умерли на 108 тысяч человек больше, но от иных причин, чем коронавирус, подсчитал Мясников.

И это не сокрытие смертей от КОВИД, потому что идёт в полном соответствии с общемировой статистикой, — написал он в своём Telegram-канале.

Как заявила ранее Голикова, показатель общей смертности за 10 месяцев текущего года в России на 9,7% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Она добавила, что без COVID-19 почти 20 регионов страны могли бы зарегистрировать снижение показаний смертности. Политик также подчеркнула, что статистика смертности пациентов с коронавирусом не скрывается, а регулярно публикуется.

По мнению врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, высокий уровень смертности от коронавируса в России является следствием нежелания людей отправляться в больницу на первом этапе заболевания. Он подчеркнул, что лечить инфекцию надо «с первого дня». Поэтому, когда человек не начинает это на раннем этапе, он отдаёт «победу вирусу заранее», писал NEWS.ru.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео