Доктор Мясников усомнился в росте смертности из-за коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/d8e3a0c6-3ded-11eb-b9e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о росте смертности за последние 10 месяцев почти на 10%.

По словам Мясникова, у него всегда была тройка по арифметике, однако он всё же подсчитал и получил другие цифры. Согласно дынным из открытых источников, за 10 месяцев в 2019 году в России умерли почти 1,5 млн человек. Если прибавить 10% (150 тысяч), то это число вырастет до 1,65 млн.

От COVID-19 за 10 месяцев в России умерли 42 тысячи человек. Если от 10% отнять эту цифру, то получится, что в текущем году умерли на 108 тысяч человек больше, но от иных причин, чем коронавирус, подсчитал Мясников.

И это не сокрытие смертей от КОВИД, потому что идёт в полном соответствии с общемировой статистикой, — написал он в своём Telegram-канале.

Как заявила ранее Голикова, показатель общей смертности за 10 месяцев текущего года в России на 9,7% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Она добавила, что без COVID-19 почти 20 регионов страны могли бы зарегистрировать снижение показаний смертности. Политик также подчеркнула, что статистика смертности пациентов с коронавирусом не скрывается, а регулярно публикуется.

По мнению врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, высокий уровень смертности от коронавируса в России является следствием нежелания людей отправляться в больницу на первом этапе заболевания. Он подчеркнул, что лечить инфекцию надо «с первого дня». Поэтому, когда человек не начинает это на раннем этапе, он отдаёт «победу вирусу заранее», писал NEWS.ru.