Доктор Мясников: таблетка от высокого давления может довести до инфаркта

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Использование препаратов, резко снижающих давление, может привести к инфаркту почки, мозга или сердца, заявил кардиолог, главврач столичной больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников. Такие медикаменты назначаются только тем из пациентов, которые находятся под стационарным наблюдением врачей, пояснил доктор в программе «О самом главном». В этом случае медики могут экстренно оказать помощь больному, если лекарство даст побочные эффекты.

Если у вас давление рухнет резко, оно рухнет во всем организме. Как следствие инфаркт почки, мозга, миокарда. Врачам запрещено резко снижать давление. Мы иногда делаем это в больнице, потому что [пациент] перед глазами. Я не буду ставить капельницу, а дам таблетку. А если [при вызове скорой] по телефону вам посоветовали выпить таблетку от давления, то может получится так, что, пока скорая к вам доедет, то вы уже остывать начнете, — предупредил Мясников.

Эту тему доктор затронул, рассуждая о совместимости лекарственных препаратов. Он признался, что даже не начинает изучать карту пациента, если видит в ней более четырех назначений. В его правилах, чтобы человек не принимал одновременно более трех препаратов в одно время.