Доктор Мясников стал главой центра по мониторингу ситуации с COVID-19

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Врач и известный телеведущий Александр Мясников стал главой информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19.

По его словам, уже приступил к своим обязанностям. Центр будет информировать россиян об угрозах распространения коронавируса. Кроме того, учреждение будет сообщать о способах профилактики и лечения нового заболевания, передаёт Telegram-канал «Подъём».

В России выявлено 24 490 случаев коронавирусной инфекции (+3388 за последние сутки), 1986 человек выздоровели. Болезнь унесла жизни 198 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 14 776 (+1774 за последние сутки) заболевшим.

Как писал NEWS.ru ранее, часть населения России не воспринимает коронавирус всерьёз. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Она считает, что российское население может соблюдать карантинные требования, но существует часть населения, которая не воспринимает опасность этого вируса в полной мере.