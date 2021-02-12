Доктор Мясников сравнил поведение Навального в суде с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/551c03dc-6d54-11eb-8e69-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Телеведущий и главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников прокомментировал поведение оппозиционера Алексея Навального в суде.

Мне одному кажется, что поведение Навального в суде стало напоминать Ефремова? — написал в Telegram медик.

Слушания по делу оппозиционера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны начались утром 12 февраля 2021 года. Во время заседания он неоднократно получал замечания и позволял себе резкие и неуместные комментарии.

Так, в какой-то момент Навальный прервал прокурора и потребовал перерыв, так как в здание Бабушкинского районного суда Москвы не пускают эксперта со стороны защиты и тот стоит на морозе. Судья не стала удовлетворять требование оппозиционера. Навальный снова получил замечание, которых за всё заседание набиралось больше десятка. До этого ему объявляли замечание за просьбу к прокурору не вдаваться в подробности при прочтении шеститомного дела.

Кроме того, во время слушаний оппозиционер попросил государственного обвинителя Екатерину Фролову не облизывать пальцы. За это он получил очередное замечание от судьи.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев. Процесс сопровождался скандальными заявлениями, сменой адвоката, обвинениями в лжесвидетельстве, писал NEWS.ru.