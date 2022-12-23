Доктор Мясников развеял еще один миф о высокой температуре Врач Мясников назвал заблуждением мнение о том, что при высокой температуре нельзя мыться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мнение о том, что при высокой температуре нельзя мыться является заблуждением, заявил в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, пот нужно смывать, чтобы поры на коже открылись.

В мое время нам просто реально запрещали мыться <...> Он (пациент. — NEWS.ru) не может лежать в поту, с закупоренными кожным салом порами. У него и так испарение, а вы ему еще хуже делаете. Если он может стоять, ему нужно пойти в душ, если нет — его нужно хорошенько обмыть, — заявил Мясников.

Ранее Мясников сообщил, что россиянам нужно бросить курить, а также измерять давление на регулярной основе, чтобы избежать инсульта. Он отметил, что спровоцировать инсульт могут повышенный уровень холестерина и глюкозы, малоподвижный образ жизни, гипертония и наследственные заболевания. Врач посоветовал россиянам в первую очередь обратить внимание на артериальное давление.