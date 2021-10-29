Доктор Мясников рассказал, кому будет недостаточно двух доз вакцины

Известный доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях двух доз вакцины от коронавируса будет недостаточно для борьбы с заболеванием. По словам врача, существует особая категория пациентов — суперраспространителей, к которым должен применяться свой принцип по вопросу прививок от COVID-19, заявил Мясников в эфире онлайн-платформы «Смотрим».

По мнению врача, здесь речь идёт о так называемых людях-суперраспространителях. Они из-за имеющихся серьёзных проблем со здоровьем бывают идеальной «мишенью» для атаки болезнетворных бактерий и вирусов.

Это тяжелобольные люди с нарушенным иммунитетом, в теле которых развиваются новые штаммы бактерий — намного более опасные, более заразные, более смертельные, — подчеркнул врач.

Доктор также отметил, что в подобных случаях настоятельно рекомендуется прививаться тремя дозами, а не двумя, так как эффект от вакцины будет снижен по сравнению с более здоровыми людьми.

Ранее сообщалось, что объём вакцинации в столице России увеличился в четыре-пять раз по сравнению с ситуацией на конец августа нынешнего года. Об этом представителям прессы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.