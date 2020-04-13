Доктор Мясников рассказал, когда наступит пик заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/3d2970cc-7d9d-11ea-9fe9-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ожидается в конце апреля, заявил теледоктор Александр Мясников.

Пик у нас приходится на конец месяца. Болезнь по нарастанию закончится к середине мая, сложно говорить, к концу мая, — отметил главный врач московской городской клинической больницы № 71 в эфире Соловьёв Live.

Специалист считает, что власти не будут продлевать ограничительные меры. Он подчеркнул, что течение болезни зависит от каждого человека.

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировано 2558 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным на 13 апреля, всего в России выявлено 18 328 заболевших коронавирусом в 82 регионах, число выздоровевших увеличилось до 1470 человек. За весь период в РФ от COVID-19 скончались 148 человек. В Москве поставлено 11 513 диагнозов.

Как писал NEWS.ru, Россия ещё не достигла пика эпидемии COVID-19. Он не пройден даже в столице, где больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией.