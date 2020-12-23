Доктор Мясников прокомментировал возможное открытие границ в 2021 году

https://static.news.ru/photo/606a26a6-44e6-11eb-97d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Телеведущий и доктор Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» высказал своё мнение о возможном открытии границ России, которые были закрыты в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Он подчеркнул, что общественность воспринимает многие его слова как прогнозы, посетовав на этот факт. После размышлений на эту тему врач наконец заговорил об открытии границ. Он призвал россиян не тешить себя надеждами на то, что в 2021 году можно будет посетить все страны.

В качестве примера Мясников привёл Таиланд. В этом государстве границы уже открыты. Однако туристы из других стран не имеют возможности свободно передвигаться по Таиланду после прибытия. Доктор отметил, что им приходится платить взносы и сидеть в карантине.

Так и Францию открыли. Для всех, у кого есть доказательства, что ты едешь на лечение, — сказал телеведущий. Эфир программы обнародован на YouTube.

По словам Мясникова, пандемия «идёт волнами». В ближайшее время наступит спад, после чего стоит ожидать роста уровня заболеваемости. Доктор считает, что новый пик придётся на конец весны и первые месяцы лета будущего года.

Врач добавил, что все страны едва ли откроют границы. Он призвал людей путешествовать по просторам удивительно красивой, по его мнению, России.

Как ранее передавал NEWS.ru, Александр Мясников рассказал о главных ошибках, допущенных в 2020 году в связи с распространением COVID-19.

Первой ошибкой стало то, что предупреждения о возможном приближении пандемии были проигнорированы во всём мире. Как напоминает Мясников, ведущие инфекционисты и эпидемиологи говорили об этом на протяжении как минимум пяти последних лет.