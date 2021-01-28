Доктор Мясников призвал россиян вакцинироваться «именно сейчас»

https://static.news.ru/photo/96c4408a-6221-11eb-a6e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал население России вакцинироваться от COVID-19.

Эпидемия вошла в фазу естественного спада. Что лишь подтверждает предположение о трёхмесячном цикле. Значит, к лету можно ждать всплеск опять, — написал Мясников в своём Telegram-канале.

По словам врача, пройти вакцинацию следует именно сейчас. Это позволит пройти максимально безболезненно новый всплеск пандемии COVID-19.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что в Чехии в связи со снижением поставок западных вакцин против COVID-19 серьёзно обсуждается возможность закупки российского препарата «Спутник V», заявил советник премьера по здравоохранению Роман Примула.