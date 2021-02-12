Доктор Мясников призвал не бояться устаревания вакцин от коронавируса

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Массовая вакцинация от коронавируса, а также создание новых медицинских препаратов от инфекции позволят прервать распространения мутаций COVID-19. Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр Мясников.

При этом он указал на важность совершенствования таких лекарств.

Сейчас ясно, что новые варианты вируса нейтрализуются антителами куда менее охотно, чем первоначальные. К счастью, в вакцины изначально заложен потенциал, преодолевающий значительно выросшую агрессивность новых вариантов коронавируса, — написал Мясников в Telegram.

Он подчеркнул, что существующие препараты «почти наверняка» уберегут от тяжелого течения инфекции и от осложнений, а также сведут смертность до минимума.

Теледоктор также рекомендовал пройти вакцинацию людям из групп риска — пожилым и тем, кто имеет хронические заболевания.

Медик высказал уверенность, что новый коронавирус уже никуда не уйдёт, а просто перестанет быть «новым» и займёт своё место в длинном списке вирусов, вызывающих ОРЗ. Но чтобы держать его там, людям надо будет привыкнуть к тому, что вместе с вакциной от гриппа раз в один-два года придётся прививаться и от коронавируса.

Он не исключил того, что в будущем появится комбинированная сезонная вакцина против гриппа и коронавируса, ведь большинство таких препаратов сегодня имеют именно совмещённый характер.

Ранее, как писал NEWS.ru, вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч предупредил, что вакцины от коронавируса могут устареть из-за того, что появляются новые штаммы вируса. Впрочем, добавил он, разработчики обладают инструментом для модернизации таких лекарственных средств.