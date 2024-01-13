Мясников показал, как в минус 25 градусов подтягивается на кольцах

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Врач и телеведущий Александр Мясников показал в своем Telegram-канале, как занимается физкультурой на морозе в минус 25 градусов. Он представил видео, на котором с обнаженным торсом подтягивается на кольцах.

Утром было, между прочим, минус 34, сейчас — минус 25. Прорубь замерзла, купаться придется идти на реку. <...> Ой, какой кайф. Как я люблю зиму! Вот я зиму люблю больше всего. <...> Зима для меня — это что-то с чем-то. Кстати, <...> со старым Новым годом всех! — сказал Мясников.

Ранее он рассказал, что наиболее полезными для здоровья полуфабрикатами являются замороженные овощи и фрукты. По его словам, их лучше употреблять в пищу, не подвергая тепловой обработке после размораживания, чтобы избежать потери части полезных свойств.

Говоря о кабачковой икре, врач отметил, что в ней содержатся соль, сахар и масло. За большое содержание жира и соли Мясников также раскритиковал консервированное тушеное мясо. Лапша быстрого приготовления, по его словам, это «одни сплошные быстрые углеводы, высококалорийная [пища], огромный гликемический индекс». Замороженные котлеты Мясников назвал чрезмерно калорийными. Врач отметил, что полуфабрикаты очень экономят время, но часто их в рацион включать не следует.