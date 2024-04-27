Доктор Мясников перечислил неочевидные правила защиты от солнца Доктор Мясников: ультрафиолет «насквозь прошивает» одежду

Ультрафиолетовые лучи могут вызвать меланому, одну из самых агрессивных опухолей, а за последние 10 лет случаи заболевания ею многократно увеличились, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире Первого канала. Он призвал пользоваться солнцезащитными кремами и наносить их даже под одежду, а также не покупать дешевые солнцезащитные очки.

На каждый участочек тела — голова, грудь, живот, ноги, руки — ты должен нанести крема, вы не поверите, столько, сколько помещается на длину пальца, — объяснил он.

Более того, несмотря на пометку «водостойкий» на этикетке крема, каждый раз после выхода из воды нужно наносить защиту. Особенно важно пользоваться кремом детям, поскольку действие ультрафиолета имеет накопительный эффект, уточнил Мясников.

Что касается солнцезащитного фактора — SPF, предохраняющего кожу от преждевременного старения, то в условиях города достаточно 30 единиц, а для восхождения в горы или отдыха на пляже можно нанести 50.

Майка — все равно что защитный фактор три — не 30 и не 15, то есть она спасет вас от загара, но ультрафиолет прошивает ее насквозь, поэтому крем важно мазать не для того, чтобы вы не были черный, а чтобы предупредить повреждающие действия ультрафиолета на ткани, — отметил Мясников.

Врач отметил, что дешевые солнцезащитные очки не защищают от ультрафиолетового излучения. Он призвал покупать более дорогостоящие аксессуары.

Ранее стало известно, как получить загар с минимальными рисками для здоровья. Важно пользоваться солнцезащитными кремами. Загорать не стоит в самые жаркие часы: с 11:00 до 15:00. Хотя эксперты считают, что полностью безопасного способа загорать не существует, эти правила помогут снизить риски для здоровья.