Доктор Мясников описал наиболее распространённый вид головной боли

Чаще всего люди жалуются на головную боль напряжения, симптомом которой является боль, опоясывающая голову наподобие обруча, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. При этом, по словам медика, такая боль обычно концентрируется в области темени и затылка, пишет «ФедералПресс».

Головная боль напряжения — название несколько непривычное для нашего слуха, но это официальный диагноз, внесённый в Международную номенклатуру болезней. Пациенты описывают боль в виде обруча, который сжимает голову. Болевой максимум может концентрироваться в области затылка, темени, — уточнил Мясников.

Телеведущий добавил, что такая боль может преследовать пациента часами и даже сутками напролёт. При этом неприятные ощущения имеют нарастающий характер. Мясников считает, что самым эффективным средством против головной боли напряжения является старый препарат амитриптилин.

Ранее Мясников заявил, что бесконтрольный приём кроверазжижающих препаратов может привести к тяжёлым последствиям для здоровья. По его словам, антикоагулянты выписывают для предотвращения образования тромбов при коронавирусе, однако зачастую это оборачивается госпитализацией с кровоизлиянием в мозг или желудочным кровотечением, поэтому их приём должен строго контролироваться специалистами.