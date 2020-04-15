Доктор Мясников оценил ситуацию в московском метро

https://static.news.ru/photo/61056378-7f43-11ea-ba32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители столицы, оказавшиеся в метро, из-за пропускной системы были вынуждены стоять в очередях. Вся эта ситуация может помочь коронавирусу быстрее распространиться, считает известный телеведущий Александр Мясников.

При этом он напомнил о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы сократить вероятность заражения.

Когда вы видите толпу, не лезьте в неё, соблюдайте дистанцию. Потому что вас в толпе зажмут и вы будете заложником, — сказал врач в эфире передачи «Соловьёв Live».

15 апреля в Москве заработала пропускная система, введённая из-за режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. В утреннее время на некоторых станциях столичного метро образовались длинные очереди из людей из-за проверки пропусков. Возле многих платформ пробки из граждан начинались уже на улице.

Как писал NEWS.ru ранее, часть населения России не воспринимает коронавирус всерьёз. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Она считает, что российское население может соблюдать карантинные требования, но существует часть населения, которая не воспринимает опасность этого вируса в полной мере. Вуйнович подчеркнула, что «вирус меняется», воздействуя не только на пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями, но и на подростков и молодых людей.