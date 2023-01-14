Доктор Мясников объяснил опасность трансжиров Доктор Мясников: трансжиры провоцируют проблемы с сердцем

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в еде присутствуют и полезные, и вредные жиры, для организма наиболее опасны трансжиры. Они содержатся в выпечке, колбасах, фастфуде и могут спровоцировать проблемы с сердцем, отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Трансжиры — то, что содержится в выпечке, колбасах. Это продукты гидрогенизации растительных жиров. Они дают выпечке свежесть, вкус. Они откровенно вредны, — подчеркнул Мясников.

Он уточнил,что подобная разновидность жиров также присутствует в сладостях и некоторых переработанных продуктах. Их употребление способно создать проблемы с сердцем и сосудами, привести к сбоям в работе эндокринной системы и ожирению.

По мнению врача, ненасыщенные жиры, напротив, быстро усваиваются организмом и влияют на работу сердечно-сосудистой системы благотворно. Источником полиненасыщенных полезных жиров считается кунжутное и растительное масло, семечки, добавил Мясников.

Ранее Александр Мясников со ссылкой на исследование ученых заявил, что время приема пищи не влияет на массу тела человека. По его словам, при соблюдении дневной нормы потребления калорий за графиком приема пищи можно не следить.