Доктор Мясников объяснил необходимость вакцинации для пожилых россиян

https://static.news.ru/photo/33c0d93c-4b77-11eb-a3e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему считает необходимой вакцинацию от коронавируса людей пожилого возраста. По его словам, препарат предотвращает тяжёлое течение болезни, с которым чаще всего сталкиваются именно люди старшего поколения.

Медик напомнил, что 98% жертв инфекции — это люди старше 75 лет. При этом иммунизацию проходят в первую очередь молодые люди.

Мы же надеемся вакциной предотвратить тяжёлое течение болезни и смерти. Ведь умирают в основном с онкологией, диабетом, ожирением, проблемами лёгких, — цитирует Lenta.ru интервью Мясникова телеканалу Deutsche Welle.

Он указал на неоднозначность ситуации, при которой, с одной стороны, таким людям вакцина нужна больше остальных, а с другой — у них уже нарушен иммунитет. В связи с этим, признал он, в процессе вакцинации пенсионеров придётся столкнуться «с некоторыми проблемами». Впрочем, заверил теледоктор, у него нет пессимистических ожиданий.

Мясников отметил, что врачи надеются создать коллективный иммунитет и прервать цепочку заражений.

Ранее NEWS.ru писал, что член-корреспондент РАН профессор Виктор Фомин посоветовал сдать антитела и ПЦР-тест на коронавирус перед тем, как сделать прививку от коронавируса.