Доктор Мясников объяснил летальные случаи COVID-19 среди молодых людей

Главный спикер российского оперштаба по ситуации с коронавирусом, доктор Александр Мясников заявил, что все молодые люди, умершие от коронавирусной инфекции, имели сопутствующие заболевания.
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Если молодой человек умирает от COVID-19, ищи у него сопутствующее заболевание. Потому что вот так на ровном месте умереть — это значит, что очень и очень не повезло, — резюмировал медик.
Как писал NEWS.ru, доктор Мясников признал свою ошибку в прогнозе пика заболеваемости COVID-19 в России. Ранее медик предполагал, что распространение болезни пойдёт на спад в конце апреля. Теперь Мясников ожидает, что число случаев заражения начнёт сокращаться в конце мая.
В России к 22 апреля было выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом. 513 человек скончались от COVID-19, 4420 заболевших выздоровели.
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