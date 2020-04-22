Доктор Мясников объяснил летальные случаи COVID-19 среди молодых людей

https://static.news.ru/photo/9e729324-84a8-11ea-8b56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный спикер российского оперштаба по ситуации с коронавирусом, доктор Александр Мясников заявил, что все молодые люди, умершие от коронавирусной инфекции, имели сопутствующие заболевания.

Как передаёт «Царьград ТВ», Доктор Мясников отметил, что смерть «просто от коронавируса» для молодого человека крайне маловероятна. Все такие летальные случаи говорят о наличии у погибшего иных проблем со здоровьем.

Если молодой человек умирает от COVID-19, ищи у него сопутствующее заболевание. Потому что вот так на ровном месте умереть — это значит, что очень и очень не повезло, — резюмировал медик.

Как писал NEWS.ru, доктор Мясников признал свою ошибку в прогнозе пика заболеваемости COVID-19 в России. Ранее медик предполагал, что распространение болезни пойдёт на спад в конце апреля. Теперь Мясников ожидает, что число случаев заражения начнёт сокращаться в конце мая.

В России к 22 апреля было выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом. 513 человек скончались от COVID-19, 4420 заболевших выздоровели.