Доктор Мясников объяснил, как правильно лечить насморк Доктор Мясников посоветовал промывать нос морской водой при насморке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для того, чтобы избавиться от насморка, необходимо промыть нос морской водой, заявил в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Он отметил, что от насморка также может спасти специальный физраствор для промывания носа.

Кроме этого, врач подчеркнул, что прогревать нос при насморке можно, если не начался процесс загноения. Также Мясников посоветовал не использовать капли из чеснока и лука при насморке, поскольку они могут навредить слизистой оболочке и усилить неприятные симптомы. Он отметил, что если регулярно избавлять нос от слизи, то он постепенно очистится сам. Специалист уточнил, что в 99% случаев причиной насморка является вирусная инфекция, а потому от заболевшего человека очень легко заразиться насморком.

Как рассказал ранее отоларинголог Владимир Зайцев, сосудосуживающие капли и антибактериальные препараты не помогают при лечении насморка. По его словам, также при насморке не стоит сильно сморкаться, поскольку это может привести к воспалению слуховой трубы.

До этого врач-терапевт Валерия Шевко посоветовала россиянам отказаться от антибиотиков при лечении простуды и гриппа. Специалист подчеркнула, что эти препараты направлены на уничтожение бактерий, а не вирусов, поэтому никак не повлияют на состояние человека. Врач отметила, что вирусные инфекции проходят сами, это доказано рядом клинических исследований.