Доктор Мясников назвал заменяющий вакцины препарат от коронавируса Доктор Мясников назвал препарат от коронавируса Evusheld альтернативой вакцинам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в своем Telegram-канале препарат для профилактики коронавируса, заменяющий вакцинацию. По его словам, пока не зарегистрированный в России препарат Evusheld призван осуществлять профилактику COVID-19 для тех, кто имел контакт с заболевшим. Он представляет собой две внутримышечные инъекции, которые могут повторяться каждые шесть месяцев.

Показания — люди с нарушенным иммунитетом — те, кому COVID-19 может быть особенно опасен, и те, кому вакцины противопоказаны вирусом, — пояснил он.

Ранее научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Виталий Зверев заявил, что на рост числа заражений коронавирусом в России влияет сезон отпусков и осенью, когда россияне начнут возвращаться с курортов, следует ожидать очередного пика заболеваемости: передача заболевания «облегчается» скученностью россиян на курортах.

Он также объяснил лидерство Москвы и Санкт-Петербурга по количеству заболевших тем фактом, что мегаполисы являются пересадочными пунктами для большого количества россиян, которые едут на отдых или обратно.