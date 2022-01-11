Доктор Мясников назвал странный эффект от приёма антибиотиков

Известный врач, блогер и телеведущий Александр Мясников предостерёг от самостоятельного приёма антибиотиков. Об этом медик заявил в эфире телеканала «Россия 1», обратив внимание на достаточно тяжёлый побочный эффект.

Есть ряд антибиотиков, которые реально могут приводить к глухоте. Антибиотики аминогликозидного ряда и так далее, — заявил Мясников.

В выпуске программы он также рассказал о том, какой должна быть суточная норма калорий. По словам доктора, она составляет около двух тысяч, но зависит от пола человека и от его рода деятельности. При этом он уточнил, что считать количество потреблённой пищи нужно тем, кто не занимается спортом и ведёт сидячий образ жизни.

Ранее Мясников заявил, что больные с положительным тестом на COVID-19 не должны лечиться самостоятельно. Им также опасно принимать некоторые препараты. Также, по его словам, таким заболевшим не следует пить лекарства, разжижающие кровь, в случаях, когда нет воспаления лёгких. Без назначения врачей их применение приводит к нарушению мозгового кровообращения и к желудочно-кишечным кровоизлияниям.

Мясников заключил, что не стоит назначать себе самостоятельно лечение, «начитавшись и наслушавшись». По его мнению, лучше предотвратить вирус при помощи вакцины.