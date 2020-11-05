Доктор Мясников назвал ошибки россиян при заражении COVID-19

https://static.news.ru/photo/8bbd0b96-1ff4-11eb-b463-fa163e074e61_660.jpg Фото: drmyasnikov.ru/instagram.com

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников назвал ошибки, которые россияне допускают после заражения коронавирусом. По его словам, многие сразу бегут к врачам или в аптеки, где пытаются купить различные препараты, а также стараются попасть на компьютерную томографию без назначения врача.

В некоторых случаях следует вести себя иначе, отметил Мясников в эфире шоу Владимира Соловьёва «Полный контакт», выпуск которого размещён на YouTube.

У тебя есть время, ты можешь хоть полежать, подумать о своём чём-то. Нет, все дёргаемся. Дёргаем скорые помощи, дергаем врачей, — заявил телеведущий.

Он добавил, что в это самое время пожилой человек с хроническим заболеванием лёгких может заразиться коронавирусом и остаться без квалифицированной помощи.

А её нет, потому что все занимаются вот этими напуганными людьми! — подчеркнул Мясников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Мясников дал совет, как не стать «лёгкой добычей коронавируса». По словам эксперта, люди в возрасте, находящиеся в группе риска, часто имеют избыточный вес. Поэтому им необходимо сбросить 10–15 килограммов. Мясников посоветовал больше двигаться и ежедневно заниматься физическими упражнениями.