Доктор медицинских наук назвал мифом рассказы о вреде алкоголя в самолете Доктор медицинских наук Шестаков: вред алкоголя в самолете не доказан

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Употребление алкоголя во время полета в умеренных количествах не сильно влияет на организм, заявил изданию Sport24 доктор медицинских наук Андрей Шестаков. По словам специалиста, разговоры про его вред в полете больше являются мифом, чем правдой.

Алкоголь во время полета в ограниченных количествах не сильно влияет на организм. Современные разговоры про вред спиртных напитков в самолете — больше миф, чем правда. По крайней мере, нет никаких исследований, доказывающих особый вред алкоголя на высоте, — подчеркнул Шестаков.

По его словам, на высоте употребление алкоголя вызывает повышенное обезвоживание, но эта проблема решается питьем чистой воды. В полете гораздо вреднее такие напитки, как содержащие кофеин чай, кофе и кола. Они вызывают в организме обезвоживание, повышенное давление, ненужное в полете возбуждение и нагрузку на сердечно-сосудистую систему, пояснил специалист.

Если появилось желание выпить в полете, то закусывайте и пейте обычную воду. Если соблюдать дозу выпитого алкоголя, то никакого особенного вреда организм не испытает, — отметил Шестаков.

Ранее в Роскачестве рассказали, что летом для банкета следует покупать больше белого вина — оно должно составлять по меньшей мере 60% от общего количества алкоголя. Специалисты подчеркнули, что в холодное время года картина должна меняться с точностью до наоборот, зимой предпочтение следует отдавать красному вину.